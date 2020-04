Olvass tovább

A bizarr tranzakció-sorozat persze nem volt véletlen: a Jeepet jótékony célra ajánlotta fel eredeti tulajdonosa, Joe Riley, aki rendszeresen adományoz különleges autókat a Barrett-Jackson aukciós háznak, ha adománygyűjtésre kerül a sor. Ezúttal a súlyosan beteg gyermekek kívánságait teljesítő Make-a-Wish alapítvány kapta meg mind a 425 ezer dollárt – az aukciós házak az ilyen akcióknál mindig lemondanak saját jutalékukról, így a teljes összeg a támogatott szervezet bankszámlájára kerül.

A tripla árverésen egyébként egy tizenhárom éves fiú, Will Wade forgatta a kalapácsot: Will maga is súlyos beteg, és igazi autóbolondként azt kérte a Make-a-Wish alapítványtól, hogy részt vehessen egy autós árverésen. A veteránautós közösség is felfigyelt a fiúra: a helyszínen összedobtak neki annyi pénzt, hogy maga is licitálhasson két autós emléktárgyra, majd világméretű ajándékozási mozgalom indult, aminek a keretében százszámra postáztak a fiúnak autózáshoz kapcsolódó ajándékokat, emléktárgyakat.

Az elárverezett Jeep CJ7 egyébként a Gas Monkey Garage nevű tuningműhely munkája volt. Az 1981-es gyártású terepjárót az USA különböző fegyveres erőinek tiszteletére öltöztették csillagokba és sávokba. Az autó 10 centis futómű-emelést is kapott, ami az üzemanyag- és fékvezetékek teljes újraépítését tette szükségessé.

A motor az eredeti 4,2 literes (258 köbhüvelyk) benzines egység, amelyet ugyanúgy aprólékosan felújítottak, mint a háromfokozatú BorgWarner T150 kéziváltót. A szervokormánnyal és szervofékekkel szerelt CJ7-es fekete belsőt és fekete szükség-vászontetőt kapott, de járt hozzá egy fehér keménytető, valamint két oldalajtó is (képeinken ezzel látható.) A műszerek egyedileg utángyártott darabok, és bár a rádió úgy néz ki, mint az eredeti AM vevő, valójában egy Bluetooth-képes, modern fejegység.