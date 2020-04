Fél évszázaddal ezelőtt mindenki olyan kerékdobokról, keréktárcsákról és fényezésről álmodott, mint amelyekkel a Super Seven széria legújabb típusán, a Super Seven 1600-ason találkozhatunk.

Az utastérben fa kormánykerék és klasszikus bőrkormány erősíti a hetvenes évek hangulatát, rájátszva az apró, 14 colos kerekek, a csomagtartó és a múltidéző színválaszték kombinációjára.

Miközben a Super Seven 1600 úgy néz ki, mint egykoron, műszakilag modernebb, mint valaha. Az idei évtől szélesebb kivitelben is elérhető, ami a stabilitásnak és a helykínálatnak is jót tesz.

Az 1600 köbcentis Ford-motor 137 lóerős, az alig több mint féltonnás járművet 5 másodperc körül gyorsítja 100 km/órára. A végsebesség 196 km/óra.