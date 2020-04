Bemutatta a Volkswagen Golf 7. generációjához készített teljesítménynövelő csomag második lépcsőjét a Mountune műhely. Miután a gyárilag 220 lóerős, 350 Nm nyomatékú turbómotort első fokozaton 310 lóerőre és 475 Nm-re húzták fel, most további 75 lóerőt és 35 Nm-t hoztak ki a négyhengeres blokkból.

A 385 lóerős, 510 Nm nyomatékú csomag a Golf R turbófeltöltőjével és gyújtógyertyáival éri el a sziporkázó extra teljesítményt, amely 5,2 másodpercre rövidíti a 0-96 km/óra gyorsulás idejét.

A csomag OBD műszert, hibakód-olvasót, adatrögzítőt, gyorsulásmérőt és beállítható váltóvillámot is tartalmaz. Külön kuplungszett is vásárolható hozzá, de állítólag a gyári tengelykapcsoló is elbírja az extra terhelést.

A csomag Nagy-Britanniában 2100 fontba (nagyságrendileg 830 ezer Ft) kerül, az alkatrészekre egy éves vagy 18 000 kilométeres garanciát vállal a tuningműhely.