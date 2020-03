“Kérjük, biztasd integetéssel kollégáinkat, hogy ebből is erőt meríthessünk a mostani nehéz helyzetben! Igazán megérdemlik ők is az elismerést, hiszen kitartó munkájukkal nap mint nap bizonyítják szakmájuk és a fővárosi lakosság iránti elkötelezettségüket. Integess hát Te is, ha kukásautókat vagy köztisztasági dolgozókat látsz!” – írja közösségi oldalán az FKF.

Az alábbi fotókon pedig azt láthatod, ahogy fertőtlenítéssel próbálják meg lassítani a koronavírus terjedését a fővárosban.

Galéria

