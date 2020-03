Több pláza és bevásárlóközpont is megnyitja eddigi fizetős parkolóházát-mélygarázsát a lakosság számára a koronavírus-járvány miatt. További bevásárlóközpontok is csatlakozhatnak az akcióhoz – írta az Index.

Karácsony Gergely főpolgármester a napokban kezdett tárgyalást több városi bevásárlóközponttal ez ügyben, és azóta a legnagyobb parkolóval rendelkező Aréna már szabaddá is tette 2800 férőhelyes parkolóját, alkalmanként legfeljebb 96 órás időtartamra.

A főpolgármesteri hivatalból származó információk szerint a MOM Park is rálépett erre az útra: ott 1500 parkolóhely nyílik meg. A bevásárlóközpontok forgalma egyébként a járvány miatt amúgy is lecsökkent, a parkolókat is kevesebben használták. További bevásárlóközpontokkal is tárgyalásban van a főváros a parkolók megnyitása kapcsán.

Az Indexnek az IKEA azt mondta, hogy megnyitja a lakosság előtt az áruház Örs vezér téri parkolóját. Ez a parkoló 733 férőhelyes, de ebből valamennyit fenntartanak a néhány bejáró alkalmazott számára.