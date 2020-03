Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán tartott tájékoztatót, amelyen beszámolt arról is, miért nem akarják ingyenessé tenni most a parkolást Budapesten. Mint mondta, csak a belvárosban kétszer annyi engedélyt adtak így is ki, mint ahány parkolóhely van, és ezeken jellemzően a helyiek parkolnak.

Ha ingyenessé tennék a parkolást mindenki számára, mint ahogyan az felvetődött igényként, azzal egyáltalán nem oldanák meg a problémákat – írta a Hvg.hu.

A fővárosi plázákkal viszont felvették a kapcsolatot, azt kérve tőlük, hogy átmenetileg tegyék lehetővé a parkolást a jelenleg üres parkolóikban. A VIII. kerületben már született is ilyen megoldás.