A Bridgestone európai gyárai közül elsőként három spanyol üzemében vezette be 2018-ban a villamosenergia-szükséglet megújuló energiaforrásból való fedezését. Most márciustól ehhez csatlakozik a lengyel poznani és stargardi, valamint a tatabányai abroncsgyár is.

A Bridgestone olyan módon vált zöld villamos energiára, hogy ehhez származási garanciát vásárol. Európában csak származási garancia vásárlásával lehet minden kétséget kizárólag igazolni, hogy az áram zöld energiaforrásból származik.

Az összes európai gyárra vetítve a zöldáram-arány már eléri a 90 százalékot.