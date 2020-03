Összeállt a Világ Év Autója (World Car of the Year) 2020-as döntőseinek a listája. A világ huszonöt országát képviselő 86 zsűritagnak eredetileg a jövő hónapban kellett volna kihirdetnie a győztest, de a díjátadó helyszínének szánt New York-i Autószalont április helyett augusztusban fogják megszervezni, ezért még nem tudni, hol és mikor vehetik át a díjakat.

Most először fordult elő, hogy a döntőbe egyazon márka két típusa is bekerült. A Mazda3 mellett a Mazda CX-30 is bent van a legjobb három között; a harmadik a Kia Telluride szabadidőjármű.

A Világ Év Luxusautója címért két Porsche és egy Mercedes, a Világ Év Sportautója címért pedig nemes egyszerűséggel három Porsche versenyez – ez a két cím tehát mindenképpen Stuttgartba vándorol (hiszen ott található mindkét márka főhadiszállása, ugye). A Taycant egyébként három kategóriában is jelölték a díjra.

Világ Év Autója döntősök

Világ Év Luxusautója döntősök

Világ Év Városi Autója döntősök

Világ Év Sportautója döntősök

Világ Év Autódizájnja döntősök