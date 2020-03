2018-ban mutatták be a Genfi Autószalonon a RUF SCR-t, amiből most mutatták be a vállalat központjában, Pfaffenhausenben a szériaérett példányt. Az SCR azért nagy jelentőségű modell, mert annak ellenére, hogy úgy néz ki, mint egy Porsche 911-es, ez az autó minden elemében a RUF saját műve. És egészen gyönyörű!

Akárcsak az új Yellowbirdben (CTR), itt is karbon monocoque az alváz és mindkét tengelyen nyomórudas a felfüggesztése. Öt duplaküllős felnik mögött hatalmas fékek és sárga nyergek virítanak. A klasszikus 911 forma mellé ott vannak a modern fényszórók vagy a kacsafenék spoiler. Az egész beltér barna bőrrel borított és a hagyományos elemekkel van tele, mint a baloldali gyújtáskapcsoló vagy az ötórás műszeregység.

Lényeg viszont az, hogy semmilyen vezetéstámogató rendszer nincs az SCR-ben. Csak a színtiszta gép, ahol még hatsebességes kéziváltó van, sperr és kizárólag hátsókerék-hajtás. A motor pedig 4 literes, hathengeres, szívó boxermotor, ami 8270-es fordulaton adja le 510 lóerős teljesítményét. Nyomatéka 470 Nm 5760-től. A végsebesség 320 km/óra. Évi 15 darab gyártását tervezi a RUF, az SCR ára 225 millió forintnak megfelelő összeg.