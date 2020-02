Miután az év elején piacra dobta a 4 méter alatti Nexon elektromos verzióját, az indiai Tata egy mérettel feljebb is villanymotoros crossovert tervez. Az új tanulmányautó az eredetileg 1991-ben bevezetett Sierra legújabb generációját vázolja.

Az autót 1,2 literes benzin- és 1,5 literes dízelmotor mellett tisztán elektromos hajtáslánccal is fel fogják szerelni. Ahogy a hajtásláncok, az új fejlesztésű padlólemez is a Tata Altroz ferdehátúval közös. Ugyanez a villanymotor dolgozik egyébként a fent említett Nexon EV crossoverben is. Ennek 129LE, 245 Nm, 30 kWh és 300 kilométer a legfőbb paraméterei.

