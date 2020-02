A Helsinki Egyetem szociálpszichológiai professzora, Jan-Erik Lönnqvist vezette azt a kutatást, mely az emberek tulajdonságait vizsgálta. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen autóval közlekednek az egyének, és érdekes eredményeket kaptak. A tanulmány szerint ugyanis azok a férfiak, akik önzőbbek, makacsabbak, ellenszenvesebbek és a veszekedésre is hajlamosabbak társaiknál, leggyakrabban Audival, BMW-vel vagy Mercedesszel járnak.

Az 1892 sofőr megkérdezésével készült tanulmány a személyiséget részletesebben is megvizsgálta. “A német autót vezető sofőrök hajlamosabbak átmenni a piros lámpánál, bevágni a gyalogosok elé, alapvetően veszélyesebben és gyorsabban hajtanak” – mondta a kutatás vezetője.

Korábban már készültek hasonló irányú tanulmányok, melyekből kiderült, hogy a nagyobb értékű autót vezetők többet szabálytalankodnak, ám nem lehetett egyértelműen a vagyoni helyzettel összekötni ezt a fajta viselkedést.

Persze ezek az állítások nem általános érvényűek, ahogy Lönnqvist is elmondta ezt. A női sofőrök esetében ezt nem lehetett kijelenteni hasonló formában. A BMW-t, Audit és Mercedest vezető férfiak között is vannak olyanok, akik ambiciózusak, szervezettek és az élet számos területén jól teljesítenek. Őket a volán mögötti viselkedésük alapján lehet megkülönböztetni a többi sofőrtől: nem hajtanak gyorsan, a forgalomban is türelmesen kivárják a sorukat és a gyalogosokat sem sodorják életveszélybe.