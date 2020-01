Eddig egyetlen típus: a GT410 Sport árválkodott az Evora családfáján, most azonban megérkezett a kis testvér.

Legfontosabb ismertetőjegye, hogy 3000 fonttal (3,5%-kal) olcsóbb a Sport verziónál – így “mindössze” 82 900 angol fontba, azaz szűk 33 millió forintba kerül -, alapfelszereltsége ugyanakkor gazdagabb annál. Kapott például légkondicionálót, ami feltétlenül előny egy utcai autónál, a manőverezést tolatókamera segíti. Sőt, navigációs rendszer, nagy hifi, okostelefon-integrációé és DAB digitális rádió is került a kocsiba (ezeket a tételeket amúgy azóta suttyomban a GT410 Sportba is beszerelték, de eredetileg hiányoztak belőle). Javították az utastér hangszigetelését is, az ülések fűthetők, és tolatóradar is van.

Az ajtókra kartámasz és ajtózseb került, kibővült a karosszériaszínek választéka.

Módosították a lengéscsillapítókat is, ami kényelmesebbé teszi a rugózást – a gyár szerint azért még mindig stabil a pályán az autó. Négy évszakos Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat szereltek fel, a motor felett pedig üvegezett burkolatot helyeztek el, így hátra is tudunk pillantani.

Maradtak az AP Racing fékek, az elöl 19, hátul 20 colos kerekek.