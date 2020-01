A helyszínre riasztották a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, illetve a főváros búvárszolgálatát, akik drótkötél segítségével a járművet a vízből partra vontatták. A fotókat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság osztotta meg Facebookon.

Szerencsétlen Opel Vectrának biztosan nem tett jót a víz, de talán még megmenthető, ha nem járó motorral gurult a vízbe.

Ha a kocsit az ajtók alsó vonalánál mélyebb vízbe “mártjuk”, a folyadék be fog szivárogni az utastérbe. Az ajtótömítések mellett is, a pedálok, a kormány résein át, végül a szellőzés nyílásain át. A karosszéria réseibe is beszivárog, felönti a küszöböt és az összes lemezek közti hézagot. A víz pedig gyorsan pusztít.

Ilyen mélységű süllyedésnél az elektronikai egységeknek, rádiónak, navigációnak, kis villanymotoroknak valószínűleg mind végük lesz. Ha a járó motor vizet szívott, akkor nagy eséllyel annak is annyi, hiszen a víz összenyomhatatlan, ezért a hengerekben fellépő mozgási energiáktól görbül, törik a hajtókar, ha nem kiszakítja a blokk oldalát.