Várhatóan márciusban mutatja be, az év végétől pedig már gyártani is fogja elektromos kupé-terepjáróját a Citroën. Az autó a kifutó C4 Cactus helyére sorol be a márka modellpalettáján.

Elég nagy lesz a váltás: a tradicionális crossover formátum helyébe csapott far és hosszabb motorházfedél lép, maradnak azonban a mélyre ültetett fényszórók és a keskeny hűtőmaszk.

Az autó a Peugeot 2008 műszaki alapjaira épül, így belső égésű és villanymotorral is megvásárolható lesz. Utóbbi a már ismert 136 lóerős erőforrást 50 kWh kapacitású akkucsomaggal kombinálja, a hatótávolság 320 kilométer körül lesz.