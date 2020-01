A Toyota a Joby Aviation repülőgyárral, a Hyundai pedig az Uber Elevate légitaxi-szolgáltatóval lépett együttműködésre, hogy néhány éven belül légiközlekedési eszközökkel egészíthessék ki kínálatukat.

A Hyundai javarészt saját maga készül kifejleszteni egyelőre csak PAV (personal air vehicle, személyes használatú légi jármű) néven emlegetett, tisztán elektromos szerkezetét. A repülő (fenti képen) a pilótán kívül négy utast vihet magával, hatótávolsága akár 100 kilométer. A gépet a tervek szerint az Uber Elevate fogja üzemeltetni.

Gondolájukból kiforduló turbólégcsavarok a Joby C eVTOL repülőgépen

A Toyota ezzel szemben nem műszaki tudásával, hanem pénzzel – egész pontosan 394 millió dollárral – száll be a Joby C repülőgép fejlesztésébe. Ez szintén elektromos üzemű lesz, és ahogy a Hyundai-Uber repülője, ez is képes függőlegesen fel- és leszállni (VTOL).