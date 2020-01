Különösen sportosra hangolt tapadás-szabályozás, hajtási befolyástól mentes kormányzott kerekek és mindössze 1389 kg menetkész tömeg (40/60 százalékos elosztásban): a Lamborghini megépítette az eddigi legközvetlenebb közúti Huracánt.

Eddig csak 580 lóerős kivitelben volt elérhető a hátsókerék-hajtású konfiguráció; az EVO verzió 30 extra lóerőt dobott be a közösbe. Az autó végsebessége 325 km/óra, 100 km/órára 3,3 mp alatt gyorsul – ezzel korántsem a legfürgébb példánya fajtájának, de nem is gyorsulási versenyre, sőt, még csak nem is körpályára szánta a gyár, hanem kanyargós országutakra.

Lamborghini Huracán EVO RWD

Az említett, sportos kipörgésgátló nem elveszi a hajtóerőt, ha baj van, hanem eleve úgy adagolja a nyomatékot, hogy ne legyen baj.

A három fokozatban állítható rendszer 30 százalékkal finomabban avatkozik be, mint a korábbi hátsókerék-hajtású Huracán kipörgésgátlója, a kanyar kijáratánál 20 százalékkal javítja a tapadást, és 30 százalékkal nagyobb mértékű túlkormányzottságot engedélyez.

Opcióként 20 colos keréktárcsák és karbon-kerámia fékek is rendelhetők.