Egy profi német cég PR-részlege pontosan tudja, hogy a belső vállalati kommunikáció is van olyan fontos, mint a külső. Az meg már tiszta szerencse, ha ez a cég történetesen egy autóipari sport-tuning vállalat, így aztán az év végi gyári “köszöntöm a kedves dolgozókat”-jellegű üdvözlő videó egy kicsit érdekesebb bír lenni, mint mondjuk a Május 1. Ruhagyár évbúcsúztatója. Az AMG azért a dolgozók nevét végigpörgető videóban a füstölő gumik, látványosan sodrodó sportmodellek és versenyautók közé még becsempészett egy prototípust is, hogy az autós szaksajtó számára különösen érdekes legyen ez a rendhagyó év végi videó-üdvözlet, így lehet a belső használatra készült üdvözletből virális marketingeszköz is – így kell ezt csinálni! 2:15-nél érkezik az AMG GT 73:

A 2020-ra ígért új szupersportautóban villanymotorral kombinált négyliteres, tupla turbós V8-as dolgozik, a 805 lóerős plug-in hibrid három másodperc alatt gyorsul majd százra, tisztán elektromos hatótávolsága 50 km lesz.