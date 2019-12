Az amerikai ingatlanmágnás, elismert autógyűjtő Manny Koshbin újabb lenyűgöző gépet állíthat be a garázsába, amely most is a valaha gyártott legritkább autók otthona. Háromévnyi munkát követően elkészült ugyanis a Hermes divatcég bevonásával megalkotott egyedi Bugatti Chiron.

A Kaliforniában élő vállalkozó egy videóban mutatta be új szerzeményét, amelyet hamarosan leszállítanak számára. Nem ez az első Bugattija és nem is az első Hermes kivitelű autója, hiszen korábban a Pagani Huayrából is készült számára ilyen, sőt a már megrendelt McLaren Speedtail-jét is a francia cég közreműködésével teszik egyedivé.

Még 2015-ben rendelt egy sima Chiront, de azt lemondta, majd felmerült benne, hogy vegyen egy Super Sport változatot, ám az sem volt elég egyedi. A Chiron Hermesből ez az egyetlen darab létezik.