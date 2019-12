1934-ben jelent meg a Chevrolet teherautó alapokra épülő, de zárt karosszériájú, személyszállítója, a Suburban. Ez az autóipar legrégebben létező típusa és mára a szabadidő-autók között is ezek a legnagyobbak, nem véletlenül hívja ezt az amerikai full-size SUV-nek. Közeli rokona a valamivel rövidebb Tahoe, ami most nem csak karakteresebb formatervű és szebb belterű lett, de a műszaki tartalom is jóval kifinomultabb.

125 mm-rel hosszabb lett az ötödik generációs Chevrolet Tahoe tengelytávja, a teljes hossz pedig 169 mm-rel növekedett. Ennek eredménye, hogy nem csak a lábtér lett nagyobb, hanem a csomagtartó is 66%-ot növekedett a harmadik sor mögött. Igényesebb anyagok és hatalmas érintőképernyők vannak a Tahoe utasterében. Wi-Fi, szélvédőre vetítő kijelző és egy sor vezetéstámogató rendszer teszi kényelmesebbé az utazást. A 10 sebességes automataváltó kar helyett műszerfali gombokat kapott.