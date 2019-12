A villanyautókról mindenki tudja, hogy felhasználásuk helyén nem bocsátanak ki káros anyagot, nem rontják tovább a városok amúgy is pocsék levegőjét. Van azonban egy másik fontos előnyük is: csendesek. Mivel a villanymotorban nem megy végbe égés (illetve robbanás), működése nagyságrendekkel halkabb, mint a belső égésű motoroké – ezért is kell őket mesterséges zajgenerátorral felszerelni, nehogy lelépjenek eléjük a gyalogosok.

Egy 2016-os uniós tanulmány szerint Európában évente több mint 16 ezren halnak meg zajszennyezés következtében, csaknem 32 millió felnőtt él folyamatos zajterhelés alatt, és 13 millióan nem tudnak rendesen aludni a folyamatos zaj miatt. Ha viszont egy város járműállományát 100 százalékban villanyautókra cserélnénk, az észlelhető zajszint 30 százalékkal csökkenne.