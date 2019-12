Miközben a Hyundai és egész Magyarország Michelisz Norbi fantasztikus bajnoki címét ünnepli, a Stockholm-Peking tengelyen is nagy az öröm: a Lynk & Co révén először fordult elő, hogy kínai csapat bármilyen motorsportban világelső legyen.

Joggal tesszük persze fel a kérdést, hogy vajon a Volvo kínai testvérmárkájának vele született kompetenciája hozta el a rég óhajtott győzelmet, vagy az, hogy két klasszishoz osztották be a Lynk & Co-t: a Cyan Racing ugyanúgy sorban harmadik világbajnoki címét szerezte meg idén, ahogy Yvan Muller is. Az viszont tény, hogy a Lynk & Co WTRC-részvétele legelső évében aratott győzelmet, ami feltétlenül szép teljesítmény. Még szebb, ha azt nézzük, hogy a projekt a gondolat megszületésétől a kész versenyautó kerékre állításáig mindössze 25 hét alatt lepörgött.

A Lynk & Co 03 TCR 34 pontot vert rá a Hyundaira és 54-et a Hondára, és ezzel a kínai motorsport történetének eddigi legnagyobb bravúrját hajtotta végre. Yvan Muller a harmadik helyen végzett, 41 ponttal lemaradva Norbi mögött, csapattársa Thed Björk 75 pontos hátránnyal a negyedik lett.