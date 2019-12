Négy versenyzőnek volt matematikai esélye arra a WTCR malajziai fordulójának első futama előtt, hogy megnyerje a 2019-es túraató-világkupát. Közülük a listavezető Michelisz Norbertnek voltak a legjobb lehetőségei, mivel a pole-pozícióból rajtolhatott a Hyundai i30 N-nel.

A hondás Esteban Guerrieri a tizedik, a Lynk & Co. két pilótája, Yvan Müller és Thed Björk pedig csak a 16. és 28. helyről rajtolhatott. Utóbbi csapat versenyzőin talán még nagyobb volt a nyomás, ugyanis csak az első 15 helyen lehet pontot szerezni. Mindezek mellett Norbi még a Hyundai segítségére is számíthatott, márkatársai a közül többen is Guerrieri elől kezdhették a versenyt.

A változó időjárási körülmények miatt a verseny a biztonsági autó mögött vette kezdetét. Norbi gumiválasztása jónak bizonyult, az első tengelyre száraz, a hátsóra esős gumikat rakatott fel szerelőivel. A tíz körös versenyt a magyar pilóta végig vezetve győzött a cuprás Aurélien Panis és a csapattárs Gabriele Tarquini előtt.