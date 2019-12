Még 2017. február 18-án történt az eset Los Angelesben, de az ilyesmi ügyek akár évekig is húzódhatnak, ahogyan azt ez is bizonyítja. Éppen az N. Laurel Canyon Boulevard-on autózott a 48 éves Stephanie Scott, amikor kisbusza alatt váratlanul megnyílt a föld. 6 méter mély lyuk keletkezett, aminek az alján szennyvíz zúdult. Ide esett be autójával Stephanie.

Még ki tudott mászni autója tetejére, ahonnét már a tűzoltók mentették ki a nőt. Ezek után keresetet nyújtott be a Los Angeles-i bíróságon. Ügyvédje szerint a nő traumás agyi sérülést szenvedett és látási problémái lettek az eset után. A nő a városvezetést és a csatornázással foglalkozó vállalatot okolja az eset miatt. Talán ennek kapcsán részletesebben foglalkoznak majd az öregedő szennyvízcsatorna-rendszer karbantartásával. A nő 4 millió dollárt, tehát 1,2 milliárd forintot is kaphat az átélt traumák után.