Jó munkát végeztek tehát a tervezők, főleg, mert az autó áramvonalasabb is lett, az eddigi 0,29 helyett 0,28 a közeg-ellenállási együtthatója. A tetőoszlopok körvonalának optimalizálása jobb körkörös kilátást eredményezett.

Nemcsak magasabb építése teszi crossoveresebbé az autót, hanem a robusztus burkolatok, valamint az összkerékhajtású kivitelekhez alapkiépítésben kínált off-road csomag is, amely ereszkedésszabályozó és kiegészítő üzemmódprogram mellett egyedi terepvilágítási programot is tartalmaz (adaptív fényszórók esetén.)

Az autó biztonságosabb is lesz: megakadályozza, hogy kanyarodáskor karambolozzunk, észleli a dugót, figyelmeztet a zebrához közeledő gyalogosokra, de fékez is, ha akadályt észlel maga előtt.

Külön autómosó-üzemmódot is kap a kocsi: kikapcsol az esőérzékelő ablaktörlő, minden ablak bezár, a tükrök becsukódnak, bekapcsol viszont az első kamera.

A 2020-ban érkező új autó kezdetben négyhengeres motorral lesz elérhető; később plug-in hibrid is lesz, amelynek részleteit még nem árulták el, de minden bizonnyal azt a hajtásláncot építik majd be, ami az A 250 e-ben is dolgozik. Ennek rendszerteljesítménye 218 LE, kombinált nyomatéka 450 Nm. Az A-osztályban a végsebesség 235 km/óra, a gyorsulás 0-100 km/órára 6,6 mp, az átlagfogyasztás 1,5 l/100 km. Az elektromos hatótávolság akár 75 km, elektromos üzemben 140 km/óra az elérhető legnagyobb sebesség.