Az új modellek havi díjas konstrukcióban 119, alkalmi felhasználás esetén 129 forintos percdíjjal használhatók. A Mol Limo december folyamán a szolgáltatási területét is bővíti, ezentúl a XI. kerületi Madárhegy városrészben, sőt Kőbánya-Kispest bizonyos részein élők számára is elérhetővé válik a szolgáltatás.

A havi díjas felhasználók továbbra is változatlan áron érik el a szolgáltatást. Így a kétajtós, kétszemélyes smarttal percenként 59 forintért autózhatnak, a négyajtós változat, a VW up!, VW e-up! és a Kia Picanto ára pedig azonos, 66 forint/perc, aki pedig a magasabb kategóriájú Mercedes-Benz A-osztály modellel szeretne autózni 99 forintos percdíjért teheti meg továbbra is.

Mára az eredetileg 300 autóval induló Limo flottája 470 járműből áll, ezzel párhuzamosan növekedett a szolgáltatás lefedettsége is. A Mol Limo szolgáltatási zónája 60-ról 80 négyzetkilométerre bővült az elmúlt több mint másfél évben.