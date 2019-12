A 2017-es Frankfurti Autószalonon mutatta be a Mercedes-AMG azt a szupersportautót, melyhez több mint 800 millió forintos összeg fejében juthat hozzá pár szerencsés milliárdos. A fejlesztés és a tesztelés több mint két éve zajlik folyamatosan, de a Project One-ból már most minden darab elkelt. Ez nem csoda, hiszen a Forma-1-ben is használt motort szeretnék utcára engedni, ami cseppet sem rendszámos autóba való.

A Project One-ban az az 1,6 literes, V6-os turbómotor dolgozik majd, amit Lewis Hamilton is használt 2015-ben. A problémát az okozza, hogy a motort alapvetően 5000-es alapjárathoz tervezték, és nem lehet csak úgy beindítani, melegíteni kell előtte, továbbá a környezetvédelmi előírásoknak is nehezen felel meg. Ezek a tényezők pedig nem kevés fejtörést okoznak a mérnököknek.

Ezen kívül négy villanymotor van a Mercedes-AMG Project One-ban, egy a turbót forgatja, egy a főtengelynek segít, kettő pedig az első kerekeket hajtja. A rendszerteljesítmény 1000 lóerő, 6 másodperc alatt gyorsul majd 200 km/órára az 1,3 tonnás szuperautó. Most Lewis Hamilton próbálhatta ki az autót: