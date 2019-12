Sorban harmadszor nyert crossover a JCOTY-n, az 1980-ban alapított japán év autója díjon. Miután tavaly a Volvo XC40, előtte pedig az XC60 lett az első, most a Toyota RAV4 vitte el a pálmát.

A 60 szakújságíróból álló zsűritől összesen 436 pontot kapott a RAV4. A második helyen a Mazda3 végzett 328 ponttal, a harmadik a BMW3 (és ezzel az év import autója) 290 pontot kapott. Nem fért fel a dobogóra a Toyota Corolla (118p), a Jaguar I-Pace (109) és a Jeep Wrangler (56) sem; utóbbi azzal vigasztalódhatott, hogy elnyerte az Év emocionális autója díjat.

További két különdíjat is kiosztottak: a Nissan Skyline félautonóm mobilitási technológiája, a ProPilot 2.0 az év innovációja, a Mitsubishi eK Cross / Nissan Dayz ikerpár pedig az év törpeautójának járó trófeát vehette át. Ez utóbbiak Japán másik nagy év autója versenyén, a JRC Car of the Year megmérettetésen az abszolút első helyen végeztek, ahogy a ProPilot is technológiai díjat nyert ugyanott.