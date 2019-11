Az Aston Martin kifejezetten a DBX számára építette fel walesi gyártóüzemét, sőt, kifejezetten a DBX számára fejlesztett ki egy vadonatúj platformot – mindez jól jelzi, milyen fontos szerepet szánnak a crossovernek.

A tervezők teljesen tiszta lappal indultak, bár nem vetettek el minden tradíciót: a vázszerkezet például ugyanúgy ragasztott alumínium elemekből áll, mint a márka sportautóinál. A menetkész tömeg a műfajban kedvezőnek számító 2245 kg.

A helykínálat és a menetkomfort prioritást élvezett a fejlesztés során. Az autó 48 voltos elektromos kanyarstabilizátor-szabályozást, elektronikus vezérlésű, adaptív lengéscsillapítókat, valamint fejlett légrugózást kapott. A hasmagasság 95 mm-es tartományban állítható; alaphelyzetből felfelé 45, lefelé 50 mm-rel módosítható. Az autó emellett a csomagok be- és kirakodása, illetve a be- és kiszállás során is leengedhető.