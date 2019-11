TNGA: így nevezi (már nem is olyan) új padlólemezét a Toyota. A legkisebbtől a legnagyobbig több modellcsalád is épül a moduláris platformra; a legnépesebb a GA-K: az első- és összkerékhajtással szerelhető alapokra közép- és felső-középkategóriás modellek épülnek. Az egyik első a RAV4 volt, egy másik pedig a Camry, amely végre Európában is kapható.

Ez utóbbi közel harminc éve nem kapható összkerékhajtással, de most változtatott ezen a Toyota: beépítették a RAV4 adaptív nyomatékelosztású rendszerét. Pontosabban fogták a Camry karosszériájának a tetejét, és ráillesztették a RAV4 motorját, sebességváltóját, hajtásláncát és hátsó futóművét tartalmazó padlóra. A kardántengely a Highlanderből származik.

A Camry AWD csak a 2,5 literes benzinmotorral, felszereltségtől függően 203 vagy 205 lóerővel kapható. A hibrid nem kap összkerékhajtást, ami duplán kár. Egyrészt, mert így nem jön Európába összkerekes Camry, másrészt, mert a hibrid hátsó tengelyét sokkal egyszerűbben és olcsóbban lehetne hajtottá tenni – pontosan úgy, ahogy a RAV4 hibridet. Ott egy extra villanymotort építenek rá a hátsó tengelyre, amely elinduláskor, illetve tapadásvesztés esetén lép működésbe.