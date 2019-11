Idén negyven éves a Toyota Racing Development, amely az USA-ban és Japánban többé-kevésbé azt a szerepet tölti be a márka életében, mint másutt a Gazoo Racing. Ez igaz az utcai autók építésére is: a TRD ugyan az utóbbi években elsősorban terepjárókat vadított meg, a közelmúltban bemutatta a Camry és az Avalon sportverzióját is, most pedig elkészült az utóbbiból nemesített utcai versenyautó.

A Toyota Avalon TRD Pro fejlesztése során fontos volt a megbízhatóság és a használati érték megőrzése. A 3,5 literes V6-os benzinmotor új szívórendszert és leömlőt kapott, ami 301-ről 330 lóerőre emelte a teljesítményt. Új sperrdifit építettek be, a sebességváltóra hatékony hűtést szereltek.