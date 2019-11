A veszély másik oldala, hogy a falevelek eltakarhatják a közúti jelzéseket, (mely a nyilvánvaló veszélyek mellett a helyismerettel nem rendelkezők dolgát különösen megnehezíti), továbbá elfedhetik a burkolat esetleges hiányosságait, közöttük a mély kátyúkat is.

Az útburkolatra hulló falevél akár jelentős mértékben is megváltoztathatja a tapadási viszonyokat. Ennek következtében a járművek fékútja, féktávolsága megnövekedhet, menet közben stabilitásvesztés következhet be, melyek ellensúlyozása óvatosságot és fokozott figyelmet követel. Faleveles útszakaszon haladva igencsak ügyelni kell a kanyar vételére, valamint a fékezésekre, hiszen ilyenkor a jármű másként viselkedhet, mint ahogy azt száraz körülmények között megszoktuk. És amennyiben csapadék áztatja a leveleket, a kockázat nagyságrendekkel megnő.

Az október és a november a leginkább „útra hulló faleveles” hónapunk, ilyenkor az átlagosnál óvatosabban célszerű haladnunk erdős-hegyes útvonalakon, valamint fás területek, ligetek környezetében. Az időnként megváltozó tapadási viszonyokra tekintettel ajánlott ilyenkor az alacsonyabb haladási sebesség megválasztása, az óvatosabb kormánymozdulatok alkalmazása, a hirtelen manőverek és lehetőség szerint a vészfékezés mellőzése, valamint a nagyobb követési távolság tartása. Fontos továbbá, hogy a járművünk jó műszaki állapotú legyen, és elengedhetetlenek a megfelelő állapotú, bordázatú és levegőnyomású gumiabroncsok.

Az őszi útviszonyok a kezdő, tapasztalatlan vezetők számára nagy kihívást jelenthetnek, hiszen ők még aligha tapasztalhatták meg egyebek mellett az aszfalton lévő gyepszőnyeg kevésbé áldásos hatását. Ezért a tapasztalatgyűjtés és a vezetői rutin fejlesztése érdekében némi gyakorlás sem árthat, kevésbé forgalmas időben és útszakaszon. A kezdő vezetők mellett a motorosoknak kell még különösen óvatosnak lenniük, hiszen az úttesten lévő gyepszőnyeg a motorosok egyik legfőbb ellensége. A két kerék hamarabb megcsúszik, mint a négy kerék, és amennyiben a motorkerékpár stabilitását veszti, a rajta ülő személyeknek a balesetet elkerülni igencsak nehéz.

A csúszás foka számos körülménytől függ: a lehullott falevél típusától, vastagságától, nedvességtartalmától, a ráhullott csapadék mennyiségétől stb. A falevél csúszósságával kapcsolatban eddig még viszonylag kevés kísérletet végeztek, néhány autógyártó azonban figyelmet fordított erre a ma még igencsak lebecsült kockázatra is. A Ford például a belgiumi tesztpályáját borította be több zsáknyi nedves falevéllel és súrlódástesztelő eszköz segítségével mérte a csúszás változásának mértékét. A teszt során meglepő eredmény született: a bizonyos helyzetben a falevelek legalább annyira csúsznak, mint a hó! Ezt ha lefordítjuk az utakon közlekedők számára, akkor a járművezetőknek nem csak havas utakon kell lassabban és óvatosabban vezetniük járművüket, hanem hasonlóan kell tenniük falevéllel borított útszakaszokon is.