Körmend felől Egyházasrádóc irányába haladt egy Renault szerdán hajnalban, amikor az autó előtt átrohant egy szarvas – írta a 112press.

A járművet vezető fiatalember balra rántotta a kormányt. Az autó áttért a szemközti sávba, majd lerobogott a felázott töltésen, és a vizesárkon átpattanva fák közé csapódott, végül az oldalára borulva állt meg. Az autó nem ütközött a szarvassal.

A jármű vezetője ki tudott mászni a Renaultból, a mentők kivizsgálásra szállították kórházba. A balesetnek volt szemtanúja, aki megerősítette a nagyvad miatti kormányrántást, és ezt igazolják a lehaladási nyomok is. (Van, aki bóbiskolva hosszan halad a padkán, mielőtt árokba borul az autójával, és ezután azt mondja, hogy vad ugrott a kocsija elé. A mostani esetnél látszik, hogy hirtelen irányváltoztatás után történt a baleset.)

Tudjuk, hogy nem hangzik jól, de ilyen esetekben statisztikailag is a legcélravezetőbb vészfékezni és a sávban tartani az autót akkor is, ha a vaddal való ütközés elkerülhetetlen – figyelmeztet a helyszínelésekben igen jártas portál. A néhány mázsás szarvas teste ugyan komoly roncsolódást okoz a járműben, de ez még mindig szerencsésebb, mint masszív fával, betonáteresszel, vagy szemből érkező, akár több tonnás járművel ütközni.Vannak pozitív és negatív példák is, de összességében lényegesen jobban jártak azok, akik nem rántották félre a kormányt.