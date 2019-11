Extrém. Ezzel az egy szóval lehet a legérzékletesebben lefesteni a hazai ERC futamot, a Rally Hungaryt. Extrém, ha az időjárást és a pályák állapotát nézzük, extrém, ha összeszámoljuk a versenyzők által begyűjtött defekteket és extrém, ha a végeredményt nézzük, mert az a lehető legszebb történet, hogy egy magyar páros diadalmaskodik hazai környezetben az EB-n, de a realitás közel sem ez volt a hétvége kezdetén.

Turán Frici megcsinálta! Már a szombati harmadik pozíció is az igazi bravúr kategória volt, de az, hogy vasárnap megszerezte a győzelmet az ERC mezőnyben, úgy hogy Alexey Lukyanuk és Chris Ingram is versenyben volt még, nos, az az igazi csoda kategória. Persze kellett ehhez a két klasszis defektje, illetve az is, hogy a leggyorsabb magyar, a három szakaszgyőzelmet begyűjtő Vincze Ferenc kiessen technikai hiba miatt, de Frici végig ott volt a legjobbak között és élt a kínálkozó lehetőséggel. Vagy azt is mondhatnánk, hogy az élet most kamatos túl visszaadta neki mindazt szerencse formájában, amit pechként elszenvedett az elmúlt években. Gondolok itt a mecseki IRC-n bemutatott hatalmas bukásra 2011-ből, vagy a tavaly, 0.2 másodperccel elveszített abszolút bajnoki címre. A mostani hétvégén viszont Frici volt a szerencse fia, de nagyon keményen megdolgozott azért a saras, eső áztatta, defekt veszélyes pályákon, hogy megszerezze élete első Eb futamgyőzelmét. Arról nem is beszélve, hogy tette mindezt egy olyan Skoda Fábiával, amit a Mecsek Rallye-n próbált ki először, azaz közel sem rendelkezett akkora rutinnal az autó kezelését illetően, mint bármelyik riválisa.