Európában és vélhetően világviszonylatban is Olaszország az első ország, ahol ilyen jogszabály lépett életbe – jelentette ki Andrea Albanese, aki a kampányt kezdeményezte a bevezetésére.

A szerkezetet a gyereküléshez kell applikálni, hang- és fényjelzéssel, rezgéssel jelzi, ha gyermek marad az autóban, amelyben már nem tartózkodik felnőtt. A vészjelző kombinálható a mobiltelefonnal is, így a szülők még sms-ben vagy a mobilapplikációk üzenőfórumain is kaphatnak értesítést arról, hogy gyermeküket az autóban felejtették.

A vészjelző rendszert, amelyből már többféle is kapható Olaszországban, a négy év alatti gyermekek esetében kötelező használni. Az átlag 50 euróba kerülő (16 ezer forint) szerkezet megvásárlását az állam 30 euróval támogatja. Aki enélkül szállít négyévesnél kisebb gyermeket, 81-től 326 euróig terjedő pénzbüntetést kaphat.

A férfi 2013-ban több órára magára hagyta az autóban kétéves kisfiát, a gyermek meghalt. Albanesét a bírák felmentették a hanyagságból elkövetett emberölés vádja alól, mert egy pszichiáter azzal érvelt, hogy a férfi feledékenységét disszociatív amnézia okozta.

A gyorsan felmelegedő autóban a test belső hőmérsékletének gyors emelkedését nem tudja a szervezet izzadással kompenzálni. Amíg próbálja, addig nincs is nagy baj, de amikor leáll a verítékezés, jön a hőguta; a vérkeringés elkezd akadozni, ettől az agy vérellátása is instabillá válik. Bódultság, szédülés, hányinger, az összpontosítás képességének hiánya a kezdeti jelek a végső összeomlás előtt. A keringés zavara miatt a bőr is szederjessé, illetve sápadttá válik. Ha nem érkezik segítség, jön az eszméletlenség és végül a halál.

Az emberhez hasonlóan az állatok is izzadással próbálnak megszabadulni a felesleges hőtől. Sajnos a kutya és macska erre csak egész korlátozott mértékben képesek, nekik főleg a lihegés marad. Értelemszerűen a fekete bundájú, hosszú szőrű állatok melegszenek fel jobban a napon. Normál esetben testhőmérsékletük 38-39 fok, és már 41 fok közelében kimerül a szervezetük hőszabályozási képessége. Kutyák csak a nyelvükön és talppárnák közötti résen tudnak hőt leadni, bőrükön nincsenek verejtékmirigyek. A hőguta jelei között kezdetben az erős lihegés, súlyosabb esetben sokkos állapot, remegés, görcsök, ájulás is lehetnek. A túlmelegedett, általában habzó szájú, orrú ebet azonnal hűteni kell, legjobb a hasánál kezdeni, hideg, de nem jeges vízzel. Ha a kutya hőmérséklete eléri a 43 fokot, általában menthetetlen. Szóval semmiképpen ne hagyjuk a kutyát autóban, még két percre sem. Nagy melegben tekintsünk el a tréningeztetésétől is, házát árnyékos helyre tegyük, és locsoljuk a környékét.