A CR-V Dream („álmodj!”) nevéhez méltóan igazi álomautó. Már a térképek színvonalát idéző fóliázás is látványos, de ez csak előzetes. A valódi átalakítás a 38 mm-es futóműemelésnél kezdődik. A mesterek új fellépőket és lökhárítókat szereltek fel, a tetőre egy moduláris csomagtartórendszert, arra pedig kemény héjas sátrat szereltek.

A Honda modellek optikai és funkcionális tuningjára szakosodott, Los Angeles-i JSport két CR-V-t is épített, amelyekkel a Honda az idei SEMA tuningkiállításon részt vesz.

A csomagtartóban tárolórendszert és hűtőszekrényt alakítottak ki, a 17 colos speciális keréktárcsákra Nitto Ridge Grappler terepabroncsokat szereltek. A legnagyobb dobás, hogy visszaköltöztették a hátfalra a pótkereket, sőt, még egy tartalék benzinkannát is szereltek mellé.

A CR-V Do („tedd!”) jóval visszafogottabb formában tálalja gyakorlatilag ugyanazokat a hardveres elemeket – kicsit kevesebb LED-fénnyel, és kicsit több krómmal. A legfontosabb különbség, hogy a tetőcsomagtartó sátor helyett kerékpártartót találunk, aminek, lássuk be, sokkal több köze van a mindennapokhoz – nyilván erre utalnak a tanulmányok típusnevei is.