A bűnügy vádlottja, egy budapesti férfi 2015 júniusától Rómában élt. 2015 októberében felhívott egy nagykőrösi férfit, a bűnügy sértettjét. Álnéven mutatkozott be, és egy vélt ismerősre hivatkozva felkeltette a sértett bizalmát. Azzal ámította a sértettet, hogy Olaszországban autókereskedése van, és kedvezményes áron tud autót eladni. Az ajánlatában az is szerepelt, hogy Rómában egy szállodában szállást is biztosít a vevőnek.

A sértettnek tetszett az ajánlat, ezért ő és a fia, a bűnügy másik sértettje Rómába utaztak, ahol találkoztak a vádlottal. A vádlott egy autószalonba vezette a sértetteket, ahol a vevők több, kedvező áron kínált autót is kiválasztottak. A vádlott elkérte a két férfi iratait és 55 ezer eurót azzal, hogy elrohan a bankba, és ott elintézi a befizetést, majd együtt mennek a járművek tulajdonosváltozását bejelenteni. Az autók Magyarországra szállítását későbbre ígérte.

A vádlott azonban nem tért vissza a vevőkhöz, a sértettek iratait egy taxissal küldte vissza a szállodába.

A sértettek ezek után személyesen már nem találkoztak a vádlottal. A férfi többször felhívta őket, és különböző ürüggyel, így további autóvásárlás, váratlan bírság, megnövekedett átírási költségek okán újabb összegeket kért.