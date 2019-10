Hagyományosan elegáns formában kínálják a legsportosabb modellek teljesítményét, erről szól az Alpina. A Tokiói Autószalonon mutatták be a B3-as négyajtós változatát, amivel az M340i xDrive és az M3-asok közé lő a Buchloe-i központú vállalat. A formához nem sokat nyúlnak, megmaradt az elegánsabbik krómozott hűtőmaszk, csak a lökhárítók kapnak szolid toldatot. A diszkrét Alpina feliratos splitterből és a négy kipufogóvégből azért hamar kiderül, hogy ez a 3-as izmosabb a szokásosnál.

Akár 20 colos felniket is alápakolnak az Alpinánál, melyre tapadós Pirelli P Zero ALP gumik kerülnek. A hatalmas, 20 küllős kerekek mögött elöl 395 mm-es tárcsákba harapnak a négydugattyús fékek. A futóműben adaptív lengéscsillapítók, Eibach rugók és erősebb stabilizátorok támogatják az úttartást. Fontos szempont volt, hogy nagy tempónál is stabil legyen az Alpina B3.