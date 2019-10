Az autózási körülményeket a hűvös, nyálkás időjárás is befolyásolja. Ezért ahogy az immunrendszerünket is érdemes felvérteznünk az évszak betegségeivel szemben, úgy a megváltozott időjárási viszonyok miatt is meg kell tennünk pár óvintézkedést, hogy elkerüljük a baleseteket.

Rendszeresen ellenőrizzük az alapokat

Legalább havonta egyszer ellenőrizzük a világítást, mindig cseréljük a kiégett izzókat, és szánjunk időt a fényszórók optimális szögben történő beállítására. Ne hagyjuk ki a sorból az irányjelzőt és a ködlámpát, és ne feledkezzünk meg a műszerfali megvilágításról sem: csökkentsük a fényerejét, ha túlságosan intenzívnek és ezáltal zavarónak találjuk.

Tartsuk tisztán a látóterünket

Hulló falevelek, eső, sár – az évszak sajátosságai miatt több a szennyeződés az utakon és az autón, ez tovább ronthatja az amúgy sem túl jó látási viszonyokat. Mindig ügyeljünk rá, hogy ne csak a fényszórók legyenek tiszták, hanem a szélvédő is. Gondoskodjunk az ablaktörlő lapátok ideális állapotáról is.