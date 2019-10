Ilyen kis testben is elfér azonban némi játékosság: a fényszórók belső zugába ágyazott irányjelző kontúrjai a hűtőmaszk mintázatában ismétlődnek meg. Hátulról már korántsem ilyen izgalmas az autó.

Olvass tovább

A középkonzolt egyetlen hatalmas körként rajzolták meg, tisztelegve a modern Mini előtt, de azzal ellentétben itt hagyományos elrendezésű és kiosztású (digitális) műszeregységet és multimédiás rendszert találunk, az ablakemelő kapcsolókkal együtt.

A karosszéria színére fényezett betétek feldobják a környezetet, a kormányon rádióvezérlő és telefonkihangosító kezelőszervek találhatók. Ezek mellett anakronisztikusnak hat a mechanikus fényszórómagasság-állító tárcsa és a manuális tükörállítás.

A motorházfedél nyitókallantyújának a jobb oldali lábtérben is kimélyítették a helyét, ebből arra következtetünk, hogy az autót balkormányos piacokra is gyártani fogják. Mégse örüljünk, mert ilyenből Ázsiában is akad bőven – Kína, hogy mást ne említsünk.

Az S-Presso kizárólag egyliteres benzinmotorral kerül forgalomba, ötfokozatú kézi vagy robotizált sebességváltóval.