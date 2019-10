Az ezredfordulón alapított Autobest díj fennállásának első másfél évtizedében a Car of the Year kelet-európai ellenpólusaként igyekezett a Lajtán inneni piaci realitások szerint értékelni a mindenkori új felhozatalt. Két évvel ezelőtt aztán nyugat-európai szakértőkkel bővült a zsűri, így immár gyakorlatilag a teljes kontinenst lefedi, ám megőrizte az értékítélet szigorú megfizethetőségi szempontját: csak olyan autó vehet részt a megmérettetésen, amelynek belépő verziója nem kerül többe nettó 20 ezer eurónál, azaz nagyjából 6,5 millió forintnál.

Ennek köszönhetően az Autobest 2020 díj öt döntőse között nem hogy középkategóriás, de kompakt modellel sem találkozhatunk. Az öt autó, amelyek közül majd „Európa legjobb vétele” kikerülhet, a következő:

Nissan Juke

Opel Corsa

Peugeot 208

Renault Clio

Škoda Kamiq



Egyébként az eddigi győztesek között is elvétve találni ezeknél nagyobb, tágasabb autót – lásd az alábbi felsorolást.

Eddig csupán két típus tudott duplázni: a C3 (igaz, másodszor crossoverként) és az Opel Corsa. Mivel a német (illetve most már francia-német) típust idén is jelölték, nagy érdeklődéssel várjuk, megkapja-e a harmadik kitüntetést is – és ha igen, hogyan különböztetik meg a vele közös műszaki alapokra épülő Peugeot 208-tól.