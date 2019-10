Mintegy négyszáz évre tekinthet vissza az a japán kékfestő tradíció, amely most a Lexus IS egy limitált szériájánál érte el high-tech csúcspontját. A korabeli takácsok a Polygonum tinctorium növényből kinyert indigóval festették meg a köznép ruházatát. Hamar kiderült, hogy a festékanyag antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatással bír, így a szamurájok is elkezdték az azzal színezett anyagokat hordani fapáncéljuk alatt (állítólag a japánkék szövetek mérsékelten tűzállóak is).

Négy festék- és lakkréteg kerül a diófa panelekre

A számtalan létező árnyalat közül a Kachiiro-kékre esett a Lexus tervezőinek a választása, amely napfényben szinte felrobban, olyan élénk kék, árnyékban viszont mély sötétkék, majdnem fekete árnyalatot ölt. Ezt a színt viszik fel azokra a diófa panelekre, amelyeket egy 120 évvel ezelőtt alapított fegyverműves dinasztia rangidős mestere kézzel munkál meg a Lexus számára.

A speciálisan vágott, illesztett és polírozott elemekből a kormánykerékre, az ajtókárpitra és a műszerfalra kerülnek betétek. A négyrétegű festés fokozottan karcálló, mégis vékony rétegeinek köszönhetően jól látható, sőt, tapintható is a kék szín alatt a fa erezete. Az indigó kettős színvilágát néhány mikron vastagságú alumíniumréteg teszi még hangsúlyosabbá.