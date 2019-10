Olvass tovább

Kia Picanto raliautó 1248 köbcentiméteres, 102 lóerős, szívó, benzinmotor hajtja az apró versenyautókat. Az átalakítások során módosított vezérlőszámtógépet, nyitott kipufogórendszert, sportlégszűrőt kaptak a kocsik. A sebességváltó és a fék széria, ugyanakkor a versenyre alkalmas lengéscsillapítókat és gumikkal látták el az autókat. Természetesen nem hiányoznak a biztonsági felszerelések így bukócső és a megfelelő versenyülés sem. A jó dinamika abból fakad, hogy versenyautóként is csupán 910 kilót nyom a Picanto

A sorozat abszolút esélyese, Vogel Adrienn az egri győzelmét követően kihagyta a második futamot, Baranya Kupán pedig csak második lett, ezért előrébb hozta a Ford Fiesta R2-vel történő bemutatkozást. A bajnoki címért így az évek óta Kiázó Krajnyák Petra és az egy évtizedes kihagyás után visszatérő Rónavölgyi Endre küzd meg egymással, igaz, utóbbinak nagyobb részt csak matematikai esélye van az év végi elsőségre, de a Mecsek Rallye első versenynapján, mikor a Rallye2 is a pályán lesz, bizony bármi megtörténhet!

A két bajnokaspiránssal latolgattuk az esélyeket a baranyai derbi előtt. Krajnyák Petra az egri ezüstöt követően győzött Székesfehérváron, Baranya Kupán viszont hibázott és kiesett Salgón. 28 ponttal vezeti az összetettet.

„Nincsenek nagyobb félelmeim a végkimenttel kapcsolatban, mert ha Endi győz is Mecsekben, akkor a harmadik hely is elég nekünk, mert pontegyenlőség esetén is mi nyerjük a bajnokságot. Tehát nagyot kéne hibáznom ahhoz, hogy ez ne történjen meg. Úgy gondolom, hogy Pécsvárad lesz a döntő gyorsasági, mert az egy nagyon technikás, hosszú pálya. Nehéz lesz a megfelelő taktikát kiválasztani, mert be kell osztani az autót, de gyorsnak kell lenni, ráadásul jól kell meghatározni a guminyomást is, hiszen az egy elég sokrétű pálya” – mondta Krajnyák Petra.

“Trefort puszta is nehéz, de Pécsvárad fogja igazán feladni mindenkinek a leckét. Nekem a személyes favoritom Árpádtető, mert ott tudom kamatoztatni a pályaversenyzős tapasztalatomat. Jó minőségű az aszfalt, pontosan kell menni és akkor megvan az idő. A mumus szerintem Pécsvárad lesz mindenkinek.”

“Sokan kérdeznek a bajnoki címről, de nem érzem, hogy bármiféle nyomás lenne rajtam ezért. Ha hozom azt a formámat, amit Salgóig mutattam, akkor meglesz az év végi eredmény is, de ez abszolút nem nyomja rá a bélyegét arra, ahogy a Mecsek Rallye-nak nekiállok.”

Rónavölgyi Endre Egerben túlvállalta magát, Szuhán hibázott, így rögtön nullázta is az első futamot. Fehérváron második, míg Baranya Kupán harmadik lett, de az első három versenyen megszerzett tapasztalatoknak köszönhetően Salgótarjánban megszerezte első győzelmét a Picanto Kupában.

„A bajnoki címet illetően csak matematikai az esélyünk, az ózdi-salgói győzelmünk inkább csak elodázta Petra elsőségének a kihirdetését, de a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, azért hogy nyerjünk. A bajnokság kezdeti szakaszában nem fordítottunk kellő energiát arra, hogy jól megismerjük a Kiát. Baranya Kupa óta megvan a recept, már tudjuk, hogy mit kell csinálnunk és ezt meg is fogjuk tenni” – mondta Rónavölgyi.

“A komlói futamot kicsit beáldoztuk, ott jöttünk rá, hogy ezt komolyan kell venni. Akkor kezdtünk el új itinert írni, onnantól csak kanyarerősséget használunk, illetve onnantól más guminyomásokkal versenyzünk, mint amit a csapat ajánlott. Ki kellett járnunk a saját utunkat, akkor mondtam azt, hogy ABS nélkül szeretnék menni és így állt össze kvázi Baranya Kupa végére az autó. Megjegyzem másodikak lettünk volna, ha nem fáradunk el és nem csináljuk meg azt a sajnálatos hibát, hogy hamarabb bemegyünk az időellenőrzőbe, mert ott bespájzoltunk 2 percet. Ha ez nincs, akkor most nem így állunk a bajnokság végén, de ezen kár is rágódni.”

Ami hatalmas többletet jelent számomra, hogy Érdi Tibi bácsi rengeteget segített a tapasztalatával, gyakorlatilag neki köszönhető az új itinerünk is. Nikivel mostanra rázódtunk össze igazán, plusz én is kihagytam 11 évet, szóval időre volt szükségem mire igazán felvettem a ritmust. Most már tudjuk az itinerünket, ismerjük egymást, úgyhogy a Mecsekben igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy mi legyünk a leggyorsabbak a Kupában.”

Az 53. Mecsek Rallye első versenynapjának végére pedig kiderül, hogy ki lesz a Kia Picanto Kupa első győztese! A legendás versenyt a soron következő napokban, azaz október 10-12 között rendezik.

Szöveg: Vörös Gergely

Fotó: Sári Péter és Szabó-Jilek Ádám