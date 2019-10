A dél-romániai craiovai üzemben tavaly 140 ezer járművet gyártottak, hiszen eddig csak egy modellt, az Ecosportot szerelték össze.

A romániai gyárban most először fognak két modellt gyártani egyszerre azóta, hogy a Ford 2008-ban átvette az üzemet. Romániában a Ford fog gyártani elsőként hibrid meghajtású járművet. A másik nagy romániai járműgyártó, a francia Renault tulajdonában levő Dacia még nem jelentett be ilyen irányú fejlesztést, a Dacia mioveni üzemében csak hagyományos meghajtású járműveket készítenek.

Az amerikai autógyártó tavaly óta 200 millió eurót fektetett be a craiovai üzem bővítésébe, hogy elindíthassa a második modell gyártását. A Ford Romániának összesen 6 ezer alkalmazottja van. A Ford 2018 májusában jelentette be, hogy romániai üzemében egy második modell gyártása is elkezdődik az Ecosport hobbiterepjáró után.