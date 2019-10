A villanyautók forradalma lépésenként, folyamatosan zajlik, a jövőben is komoly igény lesz a hibrid modellekre – árulta el nézeteit Håkan Samuelsson, a Volvo elnök-vezérigazgatója. Nem véletlen, hogy a márka fél évtizeden belül csak ezzel a két technológiával szolgál, fele-fele arányban.

Viszont ilyen arányok mellett nem volna gazdaságos fenntartani egy belső égésű motorokat fejlesztő részleget, ezért a Volvo anyavállalatával, a Geelyvel közösen egy független motorfejlesztő egység létrehozásában gondolkodik. Ez az üzleti egység a Geely összes márkáját is ellátná modern erőforrásokkal, a Lotustól a Protonon és a LEVC londoni villanytaxikig és a Lynk & Co mintamárkáig. Ezen kívül külső partnereknek – azaz konkurens márkáknak – is szállítanának hibrid hajtásláncokat.

Volvo S60 T8 Plug-in Hybrid. Kell bele a belső égésű motor.

A cég a Volvótól három-, a Geelytől ötezer embert fog átvenni, elbocsátások elvileg nem lesznek. A tevékenység beindítása egyelőre messze van még, a pontos feltételek pedig a hatóságok, az igazgatótanács és az ügyfelek (!) meglátásai alapján alakulnak majd ki.