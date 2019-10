1949-ben alapította versenyautókat és sportos utcai gépeket gyártó vállalatát Carlo Abarth, melynek logója a sárga és piros pajzson lévő skorpió. 1971-ben adta el a céget a Fiatnak, akik meghagyták ezt a feladatkört, a munkákat pedig Aurelio Lampredi mendzselte. Úgy alakult, hogy a Fiat kicsit elkoptatta a nevet, de 2007-ben újra feléledt a vállalat. Összegezve azonban épp idén 70 éves az Abarth, amit nyilván egy különlegességgel kell megünnepelni, ez lett a 695-ös 70th Anniversary.

Természetesen a Fiat 500-as adja az alapot, melyből valószínűleg az eddigi legtöbb különleges modellt alkották. Az autón most a különleges, Monza 1958-nak keresztelt zöld fényezésen túl egy állítható hátsó szárny is található, melyre rendkívül büszkék az Abarth-nál. Szélcsatornás teszteken is vizsgálták a 0 és 60 fok között állítható szárnyat, hogy biztos hasznára legyen az 500-asnak. 200 km/órás tempónál – ami egy Fiat 500-astól azért merész – 42 kilogramm leszorítóerőt termel a legnagyobb dőlésre állítva. Képes akár 40 százalékkal csökkenteni a kormányzási korrekciókat is.

Bevált recept szerint mentek, tehát a motor ebben az esetben is az 1,4 literes, négyhengeres turbós benzines, mely 180 lóerőt teljesít és 250 Nm nyomatéka van. 6,7 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége pedig 225 km/óra. Hogy meg is tudjon állni, a Brembo négydugattyús féknyergei harapnak az elöl 305 mm átmérőjű tárcsákba.