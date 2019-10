Augusztusban már sorban a második hónapban csökkent az elektromos autókat is magában foglaló alternatív hajtású “NEV” (New Energy Vehicles) járműkategória értékesítési volumene Kínában. Az éves eladások az eredetileg jelzett 1,6 millió helyett a legfrissebb prognózisok szerint legfeljebb az 1,5 milliós számot érik majd el.

A Tesla azonban lassuló növekedési ütemű piacon jobban teljesített konkurenseinél, az LMC Automotive piackutató cég adatai szerint az év első hét hónapjában a Model 3 sikerének köszönhetően 98 százalékkal növelte kínai eladásait.

A Tesla kínai piacba vetett bizalmát az is mutatja, hogy új létesítmények kivitelezésébe kezdett a meglévő telephelyén, egyebek között egy akkumulátor egységeket összeszerelő üzem építésébe is. Akkumulátor technológiában jártas mérnököket toborzó álláshirdetései is a telephely gyártási profiljának bővítésére utalnak, bár a projektet a cég hivatalosan még nem jelentette be.

A Tesla Model 3 elektromos autó gyártására épülő kínai üzem kapacitása az első kivitelezési fázisban évi 250 ezer, majd a második fázisban évi 500 ezer autó lesz.