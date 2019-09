Dante Trussardi 1911-ben alapította divatcégét, mely kezdetben csak bőrkesztyűkkel foglalkozott. Ezeket nem csupán az utcán láthatták viszont, hanem a második világháború idején ő szállította az olasz hadseregnek is a kesztyűket. 1970-ben Dante vadászbalesetben vesztette életét és ekkor vette át tőle Nicola Trussardi az üzletet. Innentől már táskákkal, övekkel és cipőkkel is bővült a kínálat, amit aztán az évek során egyre több holmi követett. A divatcéget a mai napig Trussardiék vezetik. Ők segítettek most a Fiatnak egy luxusra hajazó változatot csinálni az összkerekes Pandából.

Ha az ajtón lévő Trussardi feliratokból nem lenne gyanús, akkor a kerekeken és a hátsó kisablakon lévő logókból már egészen biztosak lehetünk benne, hogy minden idők legfényűzőbb Panda 4X4-esével van dolgunk, melyet akár matt vagy fényes kávé barnában is rendelhetnek a trendi Pandára vágyók. A beltérben a fekete bőr és barnás szövet kárpitozás az új, természetesen itt is nagy mennyiségben használták a Trussardi jellegzetes logóját, melyen egy agár látható.

Alapfelszereltség a divatossá barnított Pandákban a Uconnect Mobile rendszer, valamint az automatikus vészfékező asszisztens. A motorválaszték nem túl bőséges, a vevők az 1,2-es és a 0,9 literes, turbós kéthengeres közül válogathatnak. Akár összkerék-hajtással is, ha rázós lenne az út a plázáig.