Az akció során az egyenruhások 125 embert igazoltattak, közülük két személyt ittas járművezetés bűncselekmény gyanúja miatt előállítottak. Egy harmadik személlyel szemben is cselekedni kellett, mert nem akarta igazolni magát. Egy férfit pedig eltiltás ideje alatt vezetett, ugyanis korábban bevonták a jogosítványát

A BRFK egy korábbi terv alapján hajtotta végre a péntek esti ellenőrzést, amit továbbra is folytatni fog az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében. Az idei évben már több hasonló akciót is szervezett már a rendőrség. Az első nagyobb éjszakai razziát még áprilisban tartották, de azóta több alkalommal is lecsaptak a hivatalos szervek az NKH-val karöltve.

Forrás: Rendőrség