Mióta a piacon van az 5-ös BMW konnektorról tölthető hibrid változata, azóta sokat fejlődtek a villanyos hajtások, így a bajorok is találtak még néhány kilométert és persze egy kis piaci rést is a modell kapcsán. A mini frissítéssel most egy picit messzebbre megy és kicsit tisztább lett a BMW 530e. Továbbra is a 2 literes turbós, négyhengeres benzinmotor a fő erőforrás, mely 184 lóerős. Ehhez kapcsolódik a 8 sebességes ZF automataváltó házába integrált villanyos hajtás, mely 113 lovas. A rendszerteljesítmény 252 lóerő és 420 Nm nyomaték.

Míg a hátsókerekes változat 6,1 másodperc alatt futja a 100-as sprintet, addig az újonnan megjelent összkerék-hajtású 530e xDrive 1 tizeddel lassabban sprintel. A végsebesség mindkét modell esetében 235 km/óra. Akár 140 km/órás sebességgel is képes teljesen elektromosan haladni és az új szabályozásoknak megfelelően villanyról haladva is van hangja az 530e-nek.

Az 530e 61-66 kilométert képes megtenni elektromosan, az 530e xDrive valamivel kevesebb, 55-58 kilométert a hivatalos adatok szerint. Normál esetben az akksik kevesebb mint 6 óra alatt feltöltődnek. A BMW fali töltőjével ez az idő közel a felére csökkenthető.