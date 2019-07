A tűzoltókat először a délelőtti órákban a Csongrád megyei Üllésre riasztották, majd délután országszerte akadt dolga a lánglovagoknak. Délután 5 és éjfél között öt helyen vált forróvá a helyzet: a Békés megyei Mezőberény mellett Győr-Moson-Sopronban, valamint az M7-es és M1-es autópályákon egy kisbusz és egy személyautó is kigyulladt. Csongrád megyéből jött a nap utolsó hívása is: Kiszombor térségében égett egy autó.

Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a szokásosnál is több dolga akadt a Katasztrófavédelemnek július 20-án. A szervezet honlapja szerint szombaton az átlagnál több, összesen hat gépjárműtűzhöz riasztották őket.

Az ilyen körülmények közepette, melyek a hétvégén is uralkodnak, az autó bármely részében felcsaphatnak a lángok – függetlenül az autó állapotától. Némi odafigyeléssel azonban megelőzhető a baj, olyan apróságokkal is, minthogy parkolás esetén nem állunk a tűző napra. Ha ez elkerülhetetlen, a szélvédők belső részén akár egy félig átlátszó napvédő felrakása is sokat jelenthet: az autó belseje kevésbé hevül fel, így a tűz kialakulásának esélye is csökken.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vezess (@vezess) által megosztott bejegyzés, Jún 14., 2019, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

Ha már beütött a baj, akkor is segíthetünk magunkon. Nem árt ha van egy kisebb tűzoltókészülék az autóban, egy egyszerűbb darabot már néhány ezer forintért beszerezhetünk. Lehet, hogy soha nem kell használni (reméljük is!), de ha mégis, akkor akár életet is menthet a megléte.

Forrás: Katasztrófavédelem, Kép: iStockPhoto